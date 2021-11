Si parla ormai da tempo dell’arrivo dei nuovi top di gamma Galaxy S22 di Samsung. Sappiamo già che la nuova serie sarà costituita da ben tre modelli e che questi vanteranno caratteristiche differenti, la maggior parte delle quali sono state già riferite dalle indiscrezioni trapelate in rete.

Quando emerso sulle dimensioni del display dei modelli S22 ed S22 Plus ha recentemente trovato conferma, novità interessanti sono inoltre trapelate in merito alle particolarità del comparto fotografico del Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22: ecco le ultime novità sui top di gamma del colosso!

Le dimensioni del display dei due modelli Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus sono state confermate dall’emergere di alcune foto. Le immagini mostrano quelle che saranno le pellicole trasparenti da applicare per la protezione del pannello. Stando alle immagini è possibile dedurre che il modello base avrà un display da 6,06 pollici, mentre la versione Plus avrà un display da 6,55 pollici.

Il display del Galaxy S22 Ultra sarà probabilmente da 6,8 pollici ma la dimensione reale resta ancora un’incognita. Il dispositivo sta comunque facendo parlare di se e di quello che sarà il suo comparto fotografico. Le ultime notizie avevano fatto riferimento alla possibile presenza di nuovi sensori fotografici, il leaker Ice Universe ritiene invece che non vi saranno novità sostanziali; e che Samsung si limiterà ad apportare alcune migliorie a quanto già proposto dal Galaxy S21 Ultra. Il design sarà comunque innovativo poiché privo di un modulo fisico e caratterizzato dalla presenza di sensori disposti liberamente sulla scocca posteriore.