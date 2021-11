Il volantino che Trony ha deciso di presentare in occasione dei giorni successivi al Black Friday, è sempre interessante, poiché nasconde al proprio interno un buon quantitativo di sconti molto speciali, e sopratutto prezzi veramente più bassi del normale.

L’accessibilità della campagna, ci teniamo a ricordarlo, è da considerarsi universale, ovvero gli acquisti possono essere tranquillamente completati recandosi personalmente in un negozio sul territorio, senza differenze o limitazioni territoriali. Coloro che vorranno acquistare, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, solo spendendo più di 199 euro (e previa approvazione).

Trony: ecco quali sono gli sconti più interessanti

Nel volantino Trony gli utenti possono dormire sonni tranquilli ed acquistare i migliori prodotti in circolazione, al giusto prezzo finale di vendita. Un chiaro esempio può essere portato con la coppia Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, i due top di gamma assoluti del 2021 per Samsung, le cui cifre richieste rientrano entro determinati livelli, infatti non sforano i 900 euro, rispettivamente sono disponibili a 699 e 899 euro.

Sempre restando nel mondo Samsung, l’occhio cade irrimediabilmente su un prodotto iconico e rivoluzionario, stiamo parlando di Galaxy Z Flip3, lo smartphone flessibile, disponibile finalmente ad un prezzo che non risulta essere eccessivo, basteranno 899 euro per il suo acquisto.

Il volantino trony riserva anche tantissime altre sorprese agli utenti che vorranno effettivamente acquistare prodotti di tecnologia, solo in negozio. Per conoscere ogni offerta da vicino, ricordatevi di ricorrere all’apertura del sito ufficiale il prima possibile.