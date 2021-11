Le offerte del Black Friday 2021 di Trony portano gli utenti ad avere la possibilità di mettere le mani su prodotti assolutamente grandiosi, dietro il pagamento di un contributo non particolarmente elevato, con il quale riuscire a mettere le mani sui dispositivi maggiormente desiderati.

Coloro che vorranno effettivamente godere delle riduzioni correnti, devono sapere che gli acquisti possono essere completati solamente recandosi personalmente in negozio, poiché al giorno d’oggi non è possibile fruirne sul sito ufficiale o comunque da altre parti in Italia. Al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da versare il tutto tramite comode rate sul conto corrente bancario.

Trony: le offerte del Black Friday 2021

Tantissime occasioni attendono gli utenti all’interno del volantino trony, garantendo a tutti gli effetti un risparmio incredibile e prezzi sempre più bassi di quanto effettivamente atteso. I modelli che ritroviamo elencati sono assolutamente di fascia alta, vanno difatti a toccare il meglio del meglio del 2021, come ad esempio Samsung Galaxy S21+, il cui prezzo è incredibilmente sceso a soli 699 euro, passando anche per Galaxy S21 Ultra, disponibile finalmente a soli 899 euro, oppure il recentissimo Galaxy Z Flip3, acquistabile con un esborso finale di soli 899 euro.

Tutte le proposte del volantino trony sono da considerarsi legate ad una garanzia legale della durata di 24 mesi, ed ovviamente disponibili in versione no brand, quindi con aggiornamenti che vengono rilasciati direttamente dai produttori.