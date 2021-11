Per ricapitolare cio’ che e’ accaduto nell’ultima stagione di La Casa de Papel: L’ex ispettore di polizia Alicia Sierra ha catturato il professore e il resto dei suoi complici per riabilitare il suo nome. Tuttavia, la sua gravidanza ha ostacolato i suoi piani. Le acque di Sierra si sono rotte e ha chiesto al professore di far nascere il bambino. Alla fine, ha liberato il professore. Sin dal loro ultimo incontro, il luogo in cui si trova il Professore è rimasto sconosciuto.

Sebbene Alicia Sierra abbia condiviso un momento sentimentale con il professore e Lisbona dopo la nascita del suo bambino, l’ex agente di polizia potrebbe avere un secondo fine. I fan hanno iniziato a teorizzare il motivo dietro le sue azioni.

In un thread di Reddit, un fan ha ipotizzato che Alicia potrebbe tentare di uccidere il Professore con le pinze. “Può attaccare il Professore o li userà per difendersi da qualcuno.”

Nella prima clip, il Professore esce dal nascondiglio e si reca alla Banca di Spagna. Circondato dalle forze dell’ordine, entra nell’edificio. Quando il professore affronta la folla, i fan potrebbero aver notato che ha un taglio sulla guancia. Il fan ha ipotizzato che Alicia possa aver tagliato il Professore con le pinze.

La parola agli intervistati

Secondo Digital Spy, Pina ha dichiarato in una intervista: “Abbiamo deciso di lavorare in modo estremamente aggressivo, mettendo la squadra alle corde. Nel volume 2, ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso la loro mappa sentimentale che ci collega direttamente alla loro partenza”.

Secondo Netflix, la sinossi ufficiale de La Casa de Papel: Parte 5 Vol. 2 recita: “La banda è stata rinchiusa nella Banca di Spagna per oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il loro momento più buio è alle porte dopo aver perso uno di loro. Il Professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che nient’altro possa andare storto, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli che hanno affrontato: l’esercito. La fine della più grande rapina della storia si sta avvicinando e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra“.