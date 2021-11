La settimana del Black Friday è ormai arrivata e anche il noto operatore telefonico TIM ha deciso di proporre qualcosa di speciale. In particolare, l’operatore ha da poco lanciato una nuova promozione denominata Internet Card 100 GB e che sarà valida per un lungo periodo di tempo.

L’operatore telefonico TIM propone la nuova promo denominata Internet Card 100 GB per il Black Friday

Anche il noto operatore telefonico italiano ha deciso di proporre una novità in occasione della settimana del Black Friday. Nello specifico, si tratta della promozione denominata Internet Card 100 GB, la quale è già disponibile dallo scorso 22 novembre 2021 fino al prossimo 9 gennaio 2022.

La promozione in questione è rivolta ed è attivabile da chiunque, sia a chi è già cliente dell’operatore telefonico sia a chi lo diventerà. Si tratta tuttavia di un’offerta solo dati che include pertanto un quantitativo di 100 GB di traffico dati per navigare in internet. Questi ultimi saranno validi e utilizzabili per tre mesi dalla loro attivazione. Il costo richiesto è di 19,99 euro una tantum, mentre il costo di attivazione è gratuito.

Con questa offerta i clienti potranno utilizzare ben 14 GB anche in roaming presso i paesi dell’Unione Europea e anche nel Regno Unito. In caso si dovesse terminare il traffico dati, gli utenti potranno continuare a navigare con Giga di scorta con un costo di 1,90 euro ogni 200 MB utilizzati.

Vi rìcordiamo che l’operatore telefonico TIM sta anche proponendo una nuova offerta denominata TIM Super Fix. Si tratta di una offerta convergente attivabile dagli utenti che dispongono di una offerta di rete fissa.