Il noto operatore telefonico TIM sta dando la possibilità ai suoi clienti con attiva un’offerta di rete fissa di attivare un’offerta di rete mobile convergente sulla propria scheda SIM. L’offerta in questione è denominata TIM Super Fix ed ha un costo di 11,99 euro al mese. Scopriamo qui di seguito cosa include.

TIM Super Fix: nuova offerta convergente ad un prezzo di 11,99 euro al mese

Come già accennato, è arrivata una nuova offerta convergente da parte del noto operatore telefonico TIM. Quest’ultimo sta infatti permettendo ai propri clienti di rete fissa di attivare sulla propria scheda SIM l’offerta mobile denominata TIM Super Fix. Quest’ultima ha un costo di 11,99 euro al mese, ma attivandola (senza alcun costo di attivazione) si avrà sostanzialmente il primo mese totalmente gratuito.

Attivando l’offerta in questione, i clienti dell’operatore telefonico potranno quindi utilizzare 5 GB di traffico dati con connettività 4G (con una velocità massima di 150 Mbps e 70 Mbps rispettivamente in download e in upload), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Se i clienti attiveranno però l’offerta di rete fissa TIM Unica, potranno usufruire di Giga illimitati per navigare in internet in tutta tranquillità.

Vi ricordiamo che, sempre per tutti i clienti di rete fissa, è anche possibile attivare un’altra promozione del noto operatore telefonico. Quest’ultima è denominata TIM xTe Cross L e permette a tutti coloro che la attiveranno di usufruire di 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 9,99 euro al mese.