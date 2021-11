Qualche mese fa, la nota casa automobilistica tedesca Mercedes aveva svelato ufficialmente il suo nuovo SUV elettrico. Stiamo parlando del nuovo Mercedes EQB e, nel corso delle ultime ore, sono partite ufficialmente le vendite per il mercato europeo, partendo dalla Germania.

Mercedes: partono le vendite in Europa del nuovo SUV elettrico Mercedes EQB

Sono da poco iniziate le vendite per il mercato europeo del nuovo SUV elettrico a marchio Mercedes. In particolare, il nuovo veicolo del noto marchio tedesco sarà distribuito in due versioni. La prima è la EQB 300 4MATIC ed avrà un doppio motore elettrico con una potenza pari a 220 CV e 390 nm di coppia. La seconda versione è la EQB 350 4MATIC e monta anch’essa un doppio motore elettrico ma con una potenza maggiorata pari a 292 CV con 520 nm di coppia.

Grazie a questi motori, il veicolo è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 8 e 6 secondi in base alla versione. Tuttavia, la velocità massima è autolimitata a 160 km/h. L’autonomia, invece, è di circa 419 km secondo il ciclo WLTP grazie alla presenza di una batteria con una capienza da 66.5 kWh.

Dal punto di vista dimensionale, ci troviamo di fronte ad un veicolo molto capiente a 5 posti ma, su richiesta, sarà possibile avere una versione da 7 posti. Esteticamente, invece, troviamo richiami alla serie di veicoli EQ, come ad esempio la griglia Black Panel. Tuttavia, sarà distribuita per un periodo di tempo limitato anche una edizione speciale denominata Edition 1 caratterizzata da alcuni elementi stilistici visti sui modelli MAC con elementi del Night Package.