Dopo Volkswagen con il suo Volkswagen ID.6, al Salone di Shanghai anche la casa automobilistica tedesca Mercedes ha svelato ufficialmente la sua proposta di SUV elettrico a 7 posti, ovvero il nuovo Mercedes EQB. Per quest’ultimo, a differenza di ID.6, il debutto è previsto non soltanto in Cina, ma anche in America e in Europa.

Mercedes EQB, ufficiale il nuovo SUV elettrico a 7 posti dell’azienda

Dal punto di vista estetico, il nuovo Mercedes EQB si caratterizza per la presenza di alcuni tratti distintivi di tutti i modelli EQ. Sono presenti ad esempio una fascia luminosa anteriore e posteriore e il Black Panel che va a nascondere i sensori ADAS. Troviamo poi i cerchi in lega leggera fino a 20 pollici e i gruppi ottici LED. Dal punto di vista dimensionale, il nuovo SUV elettrico di Mercedes non si discosta molto dalla controparte di Volkswagen. Troviamo infatti 4.684 mm di lunghezza, 1.834 mm di larghezza e 1.667 di altezza.

Date le dimensioni generose, anche questo veicolo dispone di 7 posti e di uno spazio interno molto ampio. Questo modello, in particolare, ha una capacità di carico che va dai 465 litri ai 1.620 litri. Sarà inoltre disponibile un ulteriore modello da 5 posti, ma questa volta con una capacità di carico compresa tra 495-1.710 litri. Parlando infine di prestazioni, sappiamo che per il mercato europeo sono previste diverse versioni del nuovo SUV elettrico di Mercedes. Tra queste, si potrà scegliere tra trazione integrale o anteriore e non mancherà la potenza. Uno dei modelli previsti in Europa sarà il EQB 350 4MATIC che, stando a quanto dichiarato, potrà garantire una autonomia decisamente importante, pari a 419 km.