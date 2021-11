Fastweb: arriva la nuova tecnologia FWA che connette proprio tutti

Purtroppo ancora oggi, nel 2021, in alcune zone d'Italia la connessione internet ultraveloce non arriva. Sono definite "aree bianche" e sono quelle zone in cui nessun operatore telefonico investe per portare la rete fissa. Da oggi però questo sarà solo un lontano e brutto ricordo. Infatti Fastweb raggiunge anche i piccoli comuni laddove ADSL e Fibra non arrivano. Arriva la nuova tecnologia FWA che connette proprio tutti. Scopriamo insieme l'offerta Fastweb Casa FWA a un prezzo incredibile con Giga illimitati e velocità senza limiti.