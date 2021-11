Coronavirus: crescono i casi in Europa, crisi, manifestazioni e contagi fuori controllo

Il coronavirus sta arrivando con una nuova ondata in Europa, e l'aumento dei casi e' in costante rialzo, ecco la situazione

L’Austria è entrata in un importante blocco lunedì per cercare di spezzare la forte quarta ondata di COVID-19 che si sta diffondendo in tutta Europa, mentre il ministro della salute tedesco, Jens Spahn, ha avvertito che entro la fine di questo inverno “probabilmente quasi tutti in Germania saranno vaccinati, guariti o morti”.

“L’immunità sarà raggiunta“, ha detto Spahn in una conferenza stampa a Berlino. “La domanda è se si tratta di vaccinazione o infezione e raccomandiamo esplicitamente il percorso tramite la vaccinazione”.

I governi europei stanno rafforzando le loro misure contro il COVID-19 di fronte all’aumento dei tassi di infezione, oltre 2 milioni di nuovi casi ogni settimana, il massimo dall’inizio della pandemia e non mancano le rivolte popolari, con violente proteste durante il fine settimana in numerosi paesi.

Decine di migliaia di persone hanno protestato contro la repressione ufficiale e i requisiti per i vaccini in Austria, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Italia, Svizzera e Croazia, con violenze sparse e uso della polizia di gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Alcuni manifestanti sono stati organizzati da partiti di estrema destra, ma molti erano semplicemente stufi di quasi due anni di controlli in nome della salute pubblica.

Ahmed Aboutaleb, sindaco di Rotterdam, Paesi Bassi, dove sono scoppiate alcune delle peggiori proteste, le ha definite “un’orgia di violenza” e ha affermato che si ritiene che siano coinvolti teppisti del calcio.

Le parole del primo ministro olandese

Mark Rutte, il primo ministro olandese, ha difeso il diritto di manifestare. “Quello che non accetterò mai è che gli idioti usino la pura violenza contro persone che lavorano pe mantenere questo paese al sicuro con la scusa: ‘Siamo insoddisfatti.”

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Europa è ancora una volta l’epicentro della pandemia di coronavirus, che rappresenta più della metà dei decessi segnalati nel mondo per COVID-19 questo mese. I quattro paesi con i tassi più alti al mondo di nuovi casi segnalati nell’ultima settimana sono l’Austria e tre confinanti, Slovacchia, Slovenia e Repubblica Ceca; 27 dei primi 29 sono in Europa.

Con i tassi di vaccinazione in ritardo e l’inverno che si avvicina, più governi stanno suonando campanelli d’allarme.

Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha detto lunedì al suo Partito Democratico Cristiano che la situazione è “altamente drammatica” e che l’ultima ondata è peggiore di qualsiasi cosa la Germania abbia subito finora.

Giovedì sono stati somministrati in Germania 553.000 vaccini in un giorno, un totale giornaliero che non si vedeva dall’inizio di agosto. Tre quarti di quei colpi erano di richiamo, secondo il ministero della salute.