Se hai eseguito l’aggiornamento a Windows 11 e hai difficoltà a eseguire il software antivirus Kaspersky, sei fortunato perché Microsoft ha pubblicato una nuova build del proprio sistema operativo che risolve il problema.

Windows 11 Build 22000.348 è ora disponibile per il download nei canali Beta e Release Preview per Windows Insider e include una varietà di correzioni di bug e altri miglioramenti della stabilità. ‘Abbiamo risolto un problema noto che può impedire l’apertura di app, come le app Kaspersky, se si tenta di riparare o aggiornare le app tramite Microsoft Installer (MSI)’, ha affermato Microsoft in un secondo post sul blog.

Windows 11: Microsoft ha risolto i problemi di Kaspersky

I clienti hanno iniziato a riscontrare problemi durante l’esecuzione dell’antivirus Kaspersky su Windows 11 quando il gigante del software ha rilasciato KB5007215 (build del sistema operativo 22000.318) il 9 novembre. Sebbene Microsoft abbia risolto un problema noto che impedisce l’apertura dell’antivirus e di altri programmi di Kaspersky una volta che un utente tenta di ripararli o aggiornarli tramite Microsoft Installer, l’azienda di sicurezza informatica consiglia ai propri clienti di evitare di eseguire gli aggiornamenti di Windows di Microsoft.

Kaspersky ha notato in un nuovo post di supporto che il recente set di aggiornamenti di Microsoft per Windows 7 tramite Windows 11 ha causato problemi con il suo software antivirus e di sicurezza degli endpoint, affermando: ‘Dopo aver installato un aggiornamento di Windows, Kaspersky Endpoint Security for Windows continua a funzionare correttamente e la sicurezza del sistema viene mantenuta. Tuttavia, i tentativi di aggiornare il programma, applicare una patch privata o modificare l’ambito dei componenti dell’applicazione possono causare errori.’

I clienti dell’azienda ora hanno un’opzione. Possono installare l’aggiornamento di Microsoft, che include una serie di altre modifiche, e rischiare che Kaspersky Antivirus smetta di funzionare, oppure possono evitare di eseguire l’aggiornamento di Microsoft e far funzionare i prodotti Kaspersky come previsto.