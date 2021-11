La serie animata di League of Legends Arcane sta tornando per una stagione 2 su Netflix. L’annuncio è arrivato dopo l’uscita del finale della prima stagione dello show sabato e includeva un teaser con un breve sguardo alla storia della seconda stagione.

Sulla base del teaser, sembra che Vi e Caitlyn torneranno entrambe per la prossima stagione e la loro storia sarà incentrata sulla coppia che dà la caccia a Jinx. La clip conferma anche che tutti e tre questi personaggi manterranno i loro doppiatori originali di Hailee Steinfeld (Vi), Katie Leung (Caitlyn) ed Ella Purnell (Jinx) nella prossima stagione.

Arcane: la prima stagione ha avuto un grande successo

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, sembra anche che probabilmente torneranno anche altri membri del cast principale, come Jayce, Viktor, Heimerdinger e Mel. La fine della prima stagione apre anche molte possibilità su come lo spettacolo potrebbe esplorare il mondo più ampio di Runeterra, inclusi alcuni suggerimenti che potremmo vedere Noxus – o almeno più della sua influenza – la prossima stagione.

Nel frattempo, la prima stagione completa è attualmente disponibile per lo streaming su Netflix. Lo show, basato dal noto videogame League of Legends, ha avuto parecchi commenti positivi da parte degli utenti che la stavano aspettando ed è stato seguitissimo.

Riot Games ci porterà la seconda stagione di Arcane, con Fortiche Productions che si occuperà dell’animazione. Christian Linke e Alex Yee hanno ideato lo spettacolo e Linke sarà il produttore esecutivo insieme a Marc Merrill, Brandon Beck, Jane Chung e Thomas Vu.

‘Siamo felicissimi dell’accoglienza favorevole alla prima stagione di Arcane e stiamo lavorando duramente con Riot e Fortiche per consegnare la nostra seconda stagione, hanno affermato i co-creatori di Arcane Christian Linke e Alex Yee.

Se ciò non bastasse per Arcane, Riot sta attualmente celebrando il lancio del gioco con un evento di un mese chiamato RiotX Arcane, che abbraccia tutti i titoli più popolari di Riot.