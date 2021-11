Le offerte che Euronics ha deciso di attivare in occasione del Black Friday 2021 sono assolutamente senza rivali, all’interno del volantino sarà effettivamente possibile spaziare tra un elevato quantitativo di sconti speciali, con prezzi alla portata di tutti.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere da Euronics, in questo caso gli acquisti sono effettuabili solamente presso i negozi fisici, ma senza distinzioni o limitazioni territoriali. In altre parole, coloro che vorranno acquistare potranno recarsi dove vogliono, godendo nella maggior parte dei casi delle medesime riduzioni in termini di prezzi finali di vendita.

Euronics: sconti da pazzi con il volantino

Con il volantino Euronics gli utenti possono davvero pensare di acquistare gli ultimi top di gamma del periodo, al suo interno infatti si trova l’accoppiata Galaxy S21 e S21+, a prezzi ridottissimi rispetto almeno ai listini dell’epoca. I due modelli possono essere acquistati con un esborso finale di 699 e 745 euro.

Coloro che invece vorranno spendere 100 euro in meno rispetto ai suddetti, potranno affondare le proprie mani nell’Oppo Find X3 Neo, un terminale dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, con il quale il risparmio è pressoché assicurato, pur garantendo prestazioni da primato, a soli 599 euro.

Il dettaglio della campagna promozionale di Euronics è rimandato direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa, ricordate comunque che tutti i prodotti sono anche completamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, ed in genere sono più tempestivi dei corrispettivi dell’operatore.