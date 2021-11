Il produttore cinese Xiaomi dovrebbe annullare nel corso delle prossime settimane i nuovi smartphone top di gamma della serie Mi 12. Sappiamo che verranno presentati diversi modelli e uno di questi dovrebbe essere il prossimo Xiaomi 12X.

Xiaomi presenterà a breve anche il nuovo Xiaomi 12X: ecco quanto è emerso

Nel corso dei giorni scorsi sono trapelati i rete alcuni rimors riguardanti un nuovo smartphone top di gamma compatto di casa Xiaomi, cioè il prossimo Xiaomi 12 Lite. Nonostante questo, sappiamo che l’azienda ha intenzione di presentare ufficialmente anche un altro dispositivo noto con il nome di Xiaomi 12X.

Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono circolate in rete numerose indiscrezioni riguardanti la sua presunta scheda tecnica. Stando dunque a quanto riportato, il prossimo device di casa Xiaomi avrà sotto alla scocca il processore Snapdragon 870 di casa Qualcomm, un SoC octa core con processo produttivo a 7 nm ed accompagnato da una GPU Adreno 650.

Oltre a questo, i rumors parlano della presenza di un ampio schermo con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.28 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il comparto fotografico dovrebbe essere invece affidato ad un sensore fotografico principale da 50 megapixel e non dovrebbe mancare il supporto alla ricarica rapida da ben 67W. Dovrebbero infine essere presenti il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e un sensore biometrico per lo sblocco integrato all’interno dello schermo.

Per ora questo è quello che conosciamo riguardo al prossimo Xiaomi 12X, ma immaginiamo che arriveranno ulteriori novità nel corso delle prossime settimane.