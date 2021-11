Quest’anno e anche durante il 2020 Apple ha sorpreso tutti presentato in veste ufficiale uno smartphone top di gamma ma dalle piccole dimensioni, cioè iPhone 12 Mini e iPhone 13 Mini. Dopo questa azienda, abbiamo avuto modo di vedere anche Asus con il suo Asus Zenfone 8 Mini e ora sembra che anche Xiaomi seguirà questa strada con il suo prossimo Xiaomi 12 Lite.

Xiaomi presenterà il top di gamma compatto Xiaomi 12 Lite: ecco cosa sappiamo

Al giorno d’oggi è difficile trovare sul mercato mobile smartphone che non siano molto grandi, dato che ormai i display arrivano a sfiorare i 7 pollici. Nonostante questo, alcune aziende come Apple e Asus stanno continuando a puntare anche su dispositivi dalle dimensioni più compatte e, come già detto, presto ci sarà anche Xiaomi.

Nel corso delle ultime ore è infatti emerso che sta per arrivare un nuovo smartphone del produttore cinese e che sarà caratterizzato proprio dalle dimensioni piuttosto compatte rispetto agli smartphone attualmente in circolazione, vista la presenza di un display di circa 6.3 pollici.

Lo smartphone in questione dovrebbe essere proprio il prossimo Xiaomi 12 Lite ma non solo. Sempre stando a quanto è emerso, questo dispositivo non sarà un medio di gamma ma apparterrà pressoché alla fascia top del mercato. Come processore, infatti, dovrebbe esserci il SoC Snapdragon 870 di casa Qualcomm. Per il momento non sappiamo cosa altro ci riserverà questo nuovo device di casa Xiaomi, ma immaginiamo comunque che avrà alcune feature di rilievo. Tra queste, non mancherà sicuramente un display con una elevata frequenza di aggiornamento.