Iliad anticipa di qualche giorno il Black Friday, grazie alle sue promozioni low cost molto vantaggiose. Nella seconda metà di Novembre, tutti gli utenti che desiderano sottoscrivere una SIM con l’operatore francese possono optare per la Giga 120. Questa ricaricabile prevede un costo mensile di 9,99 euro con un ticket garantito di chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per internet.

Iliad, le migliori occasioni online di Novembre

La Giga 120 rappresenta probabilmente la migliore soluzione di listino per i clienti di Iliad, ma non è certo l’unica proposta. Gli abbonati possono scegliere anche altre tariffe vantaggiose come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 nel corso di queste ultime settimane ha sostituito la Giga 50. I clienti che attivano la promozione avranno a loro disposizione consumi infiniti per le chiamate e gli SMS con 80 Giga per internet, tra cui anche 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE. Il costo per il pagamento della promozione sarà pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Ulteriore iniziativa messa a disposizione da Iliad per tutti i suoi abbonati è la Giga 40. I clienti che andranno ad attivare questa tariffa dovranno spendere una quota di rinnovo pari a 6,99 euro ogni trenta giorni. Il pacchetto di consumi si compone invece con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 40 Giga per navigare in rete.

Le promozioni di Iliad sono disponibili attraverso il sito internet ufficiale dell’operatore francese. Necessaria per l’attivazione della SIM una quota una tantum dal valore di 10 euro.