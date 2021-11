TIM non si lascia anticipare dagli altri operatori ed anticipa il Black Friday con una serie di interessanti ricaricabili. Il gestore italiano in tale senso vuole garantire ai suoi clienti una serie di tariffe che siano alternativa alla Giga 120 del provider francese. Gli utenti in questa seconda parte del mese potranno scegliere due promozioni vantaggiose

TIM spiazza Iliad: due tariffe a Novembre

Una prima iniziativa di TIM è rappresentata dalla Gold Pro. I clienti che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con la presenza di 70 Giga per navigare in internet. Il costo per il rinnovo mensile di questa promozione sarà di 7,99 euro.

Gli utenti di TIM che attivano una nuova SIM potranno al tempo stesso optare per una seconda ricaricabile Steel Pro. Il gestore assicura agli utenti, attraverso questo pacchetto, chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso tutti e 50 Giga per navigare in rete. Il costo per questa promozione è pari a 6,99 euro ogni trenta giorni.