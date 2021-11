Il Black Friday 2021 di Expert porta con sé sconti veramente molto speciali, tutti applicati sui migliori prodotti attualmente in circolazione, i quali spingono i consumatori ad avere la possibilità di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, in confronto ai listini dello stesso periodo.

La campagna che andremo a raccontare nell’articolo, lo ricordiamo, è da considerarsi attiva senza vincoli territoriali, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere effettivamente completati recandosi in un qualsiasi negozio in Italia, in parallelo al sito ufficiale, la cosiddetta e-commerce, dell’azienda stessa. Solo in questo secondo caso sarà possibile richiedere la consegna presso il proprio domicilio, da ritenersi a pagamento indipendentemente dal livello di spesa raggiunto.

Expert: tantissimi sconti ai prezzi più bassi

Con il volantino Expert gli utenti si ritrovano davvero ad avere la possibilità di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, osservando solamente il segmento degli smartphone, notiamo comunque la presenza di un prodotto davvero incredibile, quale è l’Oppo Find X3 Neo, in vendita a soli 549 euro. Il prezzo è più che adeguato, in quanto uno dei migliori in assoluto del proprio segmento di appartenenza.

Coloro che invece vorranno risparmiare ancora di più, potranno pensare di acquistare Realme 8i, Wiko Power U20, Redmi 10, Samsung Galaxy A22, TCL 20L, Motorola Moto G50, Oppo Find X3 Lite o anche Oppo A94 e Oppo A74, tutti a prezzi molto più bassi del normale listino. Per conoscere l’intera campagna, ricordatevi di aprire le seguenti pagine.