Il Black Friday 2021 è già arrivato da Unieuro, questa campagna promozionale riesce a convincere anche i più scettici ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, promettendo la possibilità di godere di un risparmio che supera le dirette concorrenti del mercato.

Per approfittare degli ottimi sconti proposti da Unieuro, è bene ricordare che sarà necessario recarsi in un qualsiasi punto vendita in Italia, o comunque affidarsi al sito ufficiale, il quale prevede anche la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente andare oltre i 49 euro complessivi (intesi anche come somma di più prodotti).

Unieuro: tanti sconti per tutti gli utenti

Unieuro sta cercando in tutti i modi di convincere gli utenti ad acquistare nei propri negozi, o sul sito, la corrente campagna promozionale vede difatti offrire ai clienti la possibilità di accedere a prodotti sempre più scontati, anche appartenenti alla fascia alta.

Il modello assolutamente in grado di attirare maggiormente l’attenzione dei più, è il Samsung Galaxy S21, un terminale che propone al consumatore prestazioni veramente al top, dietro il pagamento di un contributo che non supera i 649 euro effettivi.

Non mancano all’interno del medesimo volantino altre promozioni ben più economiche, con prodotti che non vanno oltre i 549 euro, rappresentati perfettamente da Oppo Find X3 Neo, Oppo A74, Galaxy A12, Realme C21, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Realme GT Master Edition e similari. I dettagli sono raccolti sul sito ufficiale.