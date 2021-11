Le offerte pensate da expert in occasione del Black Friday 2021, possono davvero avvicinare di molto gli utenti all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale, invogliandoli a spendere cifre superiori a quanto previsto originariamente.

Per cercare di coinvolgere il maggior numero di consumatori, l’azienda ha deciso di attivare la campagna sull’intero territorio nazionale, con accessibilità estesa in ogni singolo punto vendita, affiancandoli al sito ufficiale. L’e-commerce prevede la possibilità di ricevere la merce presso il proprio domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione per la consegna.

Non dimenticatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid per ricevere in esclusiva e anteprima le offerte Black Friday 2021 disponibili su Amazon.

Expert: occhio alle nuove offerte speciali

Con il volantino Expert gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di risparmiare davvero molto più di quanto avrebbero mai sperato, infatti è possibile acquistare l’ottimo Oppo Find X3 Neo, il modello che tanti hanno paragonato ad un top di gamma sotto mentite spoglie, al prezzo finale di soli 569 euro.

Le alternative più economiche, ma ugualmente prestanti e dalla qualità elevata, sono tutte rappresentate da Oppo Find X3 Lite, wiko Power U10, Galaxy S20 FE e Motorola E7 Power. Modelli leggermente più datati, tranne che Find X3 Lite, i quali possono comunque garantire prestazioni adeguate alla spesa finale non superiore ai 400 euro effettivi.

Se volete conoscere da vicino il volantino Expert, ricordando che tocca anche tantissime altre categorie merceologiche, dovrete collegarvi il prima possibile al sito ufficiale, in tal modo scoprirete i singoli prezzi che l’azienda ha deciso di attivare.