Il Black Friday 2021 sta arrivando in casa MediaWorld, l’azienda ha lanciato in questi giorni il primo volantino, integrando all’interno una lunga serie di occasioni e di prezzi assolutamente da non perdere, in grado di spingere i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti sempre più economici.

La spesa da MediaWorld è ridotta ai minimi termini, inoltre la disponibilità sul territorio è veramente ampissima, promettendo difatti l’accessibilità estrema ai vari sconti lanciati dall’azienda. Gli acquisti potranno essere completati sia in negozio che sul sito ufficiale, ricordando ad ogni modo che la spedizione presso il proprio domicilio sarà da ritenersi a pagamento, salvo indicazione differente.

MediaWorld: i nuovi sconti Black Friday 2021 sono assurdi

Le offerte raccolte all’interno dell’ultimo volantino MediaWorld sono indiscutibilmente tra le migliori del periodo corrente, poiché assolutamente in grado di convincere gli utenti ad acquistare anche smartphone di fascia alta, pagandoli cifre ridottissime. Due esempi possono essere portati con la coppia Galaxy S21 e Apple iPhone 12 Pro, in vendita rispettivamente a 699 e 1099 euro.

Rientrando invece in una fascia di prezzo decisamente più abbordabile ed alla portata di tutti, sottolineiamo la presenza dei vari Oppo A53s, Xiaomi Redmi Note 9 pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 8, Galaxy A12, Wiko Power U10, Galaxy S20 FE, OnePlus Nord N100 e similari.

I dettagli dell’ottima campagna promozionale attivata da MediaWorld, sono tutti disponibili sul sito dell’azienda stessa, raggiungibile mediante la pressione di questo link.