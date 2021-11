WindTre anche a novembre tenta i suoi nuovi clienti con l’offerta con 101 GB di traffico dati per la navigazione a soli 7,99 euro al mese. Il gestore continua a proporre il suo pacchetto di offerte operator attack e, dunque, la sua incredibile WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital.

L’offerta WindTre GO 101 è rivolta a tutti i nuovi clienti provenienti dai seguenti operatori: Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Passa a WindTre: ecco l’offerta GO con 101 GB di traffico dati a meno di 8,00 euro al mese!

La tariffa WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati per la navigazione

Il costo di rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro al mese, da affrontare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

I nuovi clienti possono usufruire mensilmente anche di alcuni servizi extra, tra i quali: l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio di segreteria telefonica, il servizio Ti ho Cercato, la navigazione hotspot.

WindTre propone anche una versione con addebito su credito residuo, disponibile a un costo di 9,99 euro al mese. Si tratta della WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition, che permette di ricevere ogni mese 100 GB di traffico dati per la navigazione, 200 SMS verso tutti e minuti illimitati verso tutti.