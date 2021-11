Tra i vari operatori telefonici italiani, WindTre è uno dei più noti ed offre sia offerte per la telefonia fissa sia offerte per la telefonia mobile. Per il mese di novembre 2021, in particolare, l’operatore ha reso disponibili alcune offerte con minuti, SMS e giga.

WindTre: ecco alcune offerte di telefonia mobile disponibili a novembre 2021

Questo mese si è aperto con un vasto catalogo di offerte e promozioni da parte parte vari operatori telefonici italiani. Come già accennato, ci sono alcune offerte proposte dal noto operatore telefonico arancione WindTre. Vediamole qui di seguito.

Go 50 Special Edition

L’offerta in questione è rivolta a tutti coloro che effettueranno la portabilità da Nova, Lycamobile e Kena Mobile. Nello specifico, sono inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati. Il costo è di 9,99 euro. Tuttavia, vanno aggiunti 6,99 euro per il costo di attivazione e 10 euro per il costo della scheda SIM.

Go 100 Special Easy Pay

Questa offerta include minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati. Anche in questo caso l’offerta è rivolta a chi proviene da Nova, Lycamobile e Kena Mobile. Il costo è di 9,99 euro al mese tramite il metodo di pagamento automatico Easy Pay.

Go 100 Max Digital

Con questa offerta si potranno utilizzare minuti di chiamate verso tutti senza limiti, 200 SMS verso tutti e 100 GB per navigare. L’offerta ha un costo su credito residuo di 11,99 euro ed è sempre rivolta a chi proviene dagli operatori citati in precedenza.