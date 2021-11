Euronics fa una sorpresa incredibile a tutti gli utenti che stavano aspettando l’occasione giusta per risparmiare, arriva il volantino con le occasioni più interessanti, ed i prezzi più bassi, garantendo difatti la possibilità di accedere ai migliori dispositivi, senza spendere troppo.

In netto contrasto con quanto abbiamo visto in passato, è bene ricordare che in questo caso gli acquisti sono equipollenti in ogni singolo negozio in Italia, ciò sta a significare che gli stessi prezzi sono stati attivati sia in Lombardia che in Sicilia (ad esempio), senza presentare differenze degne di nota. I prodotti sono ad ogni comodo commercializzati con la solita garanzia di 24 mesi, la quale coprirà tutti i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram, sono disponibili per voi nuovi codici sconto Amazon gratis.

Euronics: quante occasioni e che prezzi bassi

Con la campagna promozionale attuale, Euronics sta provando in tutti i modi a convincere gli utenti ad acquistare un nuovo smartphone top di gamma, per questo motivo ha deciso di lanciare alcuni sconti molto interessanti, mettendoli a disposizione di ognuno di noi. I modelli coinvolti vanno difatti a toccare i più recenti Xiaomi 11T Pro, disponibile a 695 euro, per passare poi sul più economico Xiaomi 11T, acquistabile a 545 euro.

Coloro che invece vorranno limitare la spesa entro i 400 euro, potranno fare affidamento su Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Mi 11 Lite (il più costoso della selezione), passando per Xiaomi Redmi 9C, Galaxy A03s o anche Redmi 9T. Le offerte sono raccolte nelle pagine che trovate sul sito ufficiale.