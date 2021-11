Il mondo delle criptovalute è già molto particolare di per sé. Completa assenza di regole ed estrema volatilità delle quotazioni che possono crollare il giorno dopo, mentre quello prima avevano raggiunto il loro massimo storico. Tuttavia questa notizia proprio non ce la saremmo mai aspettata. Incredibile l’iniziativa di Burger King che, a chi acquista un suo panino, regala Bitcoin, Ethereum e Dogecoin. Non vi è già venuta fame? Ecco tutti i dettagli.

Si tratta di una singolare iniziativa realizzata da Burger King in collaborazione con Robinhood, la famosa piattaforma di trading in criptovalute. Questa promozione è stata intitolata “Burger King with a side of Crypto” che letteralmente significa “Burger King con contorno di Crypto“. Iniziata da pochissimi giorni, proseguirà la sua avventura fino al 21 novembre 2021 dando la possibilità ad alcuni clienti di vincere Bitcoin, Ethereum o Dogecoin.

Come partecipare? È molto semplice. Per prima cosa bisogna essere iscritti al servizio premium della catena “Royal Perks“. Poi ordinare una consumazione attraverso la sua app dedicata o all’interno di un Burger King. La comanda deve contenere un ordine di almeno 5 dollari e solo allora il cliente potrebbe aggiudicarsi un premio in Bitcoin, Ethereum o Dogecoin. Niente male vero?

you heard it here first. we’ve teamed up with @RobinhoodApp to give out a side of crypto when you spend $5* or more on the BK App with Royal Perks.

No Purch. Nec. Terms Apply. See thread for more. pic.twitter.com/z1bLsYGgBB

— Burger King (@BurgerKing) November 1, 2021