Con le crypto è tanto facile guadagnare quanto perdere tutto in un attimo. La loro estrema e repentina volatilità le rende alquanto pericolose e ogni decisione di investire deve essere valutata attentamente. Ecco perché, dopo l’ultima bull run di Dogecoin e il precedente tweet di Elon Musk, è bene capire quali sono le previsioni degli esperti per la criptovaluta. Il guadagno è dietro l’angolo, ma anche l’ennesima bolla potrebbe non farsi attendere. Ecco i dettagli a oggi conosciuti.

Dogecoin: tweet di Elon Musk e bull run promettono bene

Una sorpresa dopo l’altra ci stanno riservando i meme coin proprio in questi giorni. Shiba Inu sta facendo impazzire tutti e Dogecoin non è da meno. L’ultima bull run l’ha portata a quota 0,30 dollari e il precedente tweet di Elon Musk, in risposta a un altro che lo riguardava, ha sicuramente dato una bella spinta verso l’alto a questa crypto.

*In Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2021

Ovviamente tutto questo non basta a dare certezza agli investitori in criptovalute, soprattutto se qualcuno in questo momento vorrebbe sfruttare la situazione di Dogecoin. Cosa dicono gli esperti sul futuro di questa crypto? Ne fa una sintesi il famoso sito di informazione specializzata criptovalute.it:

“La tentazione, in particolare per chi ci vede un parallelo con la situazione di Shiba Token, è quella di buttarsi a capofitto in questo tipo di attività, andando a investire somme anche importanti. Tutto nella speranza che la bull run di Dogecoin continui sui ritmi che ha appena fatto vedere. Tuttavia vanno avanzate ulteriori questioni, che riguardano meccanismi di mercato ormai noti. In particolare in presenza di attività così importanti in termini di rialzo. In primo luogo lo spettro della correzione. Dopo corse di questo spessore, è più che normale che a un certo punto il prezzo corregga“.

Insomma, il nostro consiglio è quello di prestare molta attenzione e di valutare bene ogni forma di investimento affidandosi a piattaforme specializzate in grado di rendere soddisfazione ai movimenti. Dogecoin era rimasto dormiente per parecchio tempo e ora è esploso. Si spera non avvenga, questa volta, una pericolosa implosione.