Forza Horizon 5 sta già spopolando, e ci sono molti giocatori che stanno cercando di rivendicare il loro diritto come parte della Horizon Hall of Fame. Per chiunque abbia appena iniziato a giocare a Forza Horizon 5 dopo essere rimasto con il 4 per così tanto tempo, i riconoscimenti sono un sistema completamente diverso. Ecco tutto ciò che devi sapere su come funzionano.

Ecco come guadagnare riconoscimenti

Come accennato, i riconoscimenti sono un sistema completamente diverso da Forza Horizon 4, in cui ogni azione ha guadagnato una sorta di influenza, che è legata sia al livello del tuo giocatore che al livello di ogni singola disciplina come le corse su strada, le corse su terra, le acrobazie alla deriva e così via . Invece, Forza Horizon 5 mette in palio sia XP che Riconoscimenti.

Come ci si aspetterebbe, l’esecuzione della maggior parte delle azioni come vincere gare, guadagnare stelle negli eventi Horizon Story o acrobazie PR e altri, farà guadagnare XP che vengono utilizzati per salire di livello, ma ognuna include anche sfide che guadagnano Riconoscimenti. Ad esempio, se. guadagni stelle in seguito ad un salto acrobatico viene assegnato un riconoscimento e un punteggio, mentre un evento di gara potrebbe farti ottenere due riconoscimenti, uno per aver terminato la gara e l’altro per aver vinto.

I riconoscimenti che guadagni possono farti acquistare nuovi cosmetici o nuove auto, ma il loro scopo principale è farti avanzare verso il prossimo capitolo di Horizon, dove puoi concedere nuove discipline di corsa, eventi e modi per interagire con il mondo di Forza Horizon 5. Il requisito del riconoscimento per ogni capitolo di Horizon è abbastanza indulgente, il che significa che puoi fare progressi nel modo che ritieni opportuno. Se preferisci completare acrobazie ed consultare invece di eventi di gara formali, è altrettanto praticabile per farti strada nel gioco che finire primo in ogni gara.

Horizon 5 è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X | S.