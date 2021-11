Postepay e phishing: il tipo di truffa che con un messaggio svuota i conti

Bisognerebbe fare un vero e proprio corso per riuscire ad identificare tutti i tranelli che si nascondono sul web. Purtroppo ogni giorno gli utenti restano scottati da un inganno, che sia una truffa volta ad ottenere denaro o magari semplicemente le proprie credenziali dell’account.

Il più delle volte sono dunque tentativi di phishing, i quali riescono a tirare in ballo soprattutto gli utenti Postepay. L’obiettivo è quello di ottenere le loro credenziali di accesso per svuotare i conti. Questo sta accadendo proprio ultimamente con un nuovo messaggio che si sarebbe diffuso a macchia d’olio in tutto il paese.

Postepay: la truffa diventa seria con questo messaggio, può portarvi via dei soldi

Con il messaggio qui in basso tantissimi utenti Postepay hanno perso i loro risparmi, per cui ora l’obiettivo è quello di metterli in guardia.

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!