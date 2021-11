Finalmente dopo tanta attesa è arrivato il trailer ufficiale della Parte 5 Volume 2 de La Casa di Carta 5. Un’incredibile miscela di emozioni. Dopo tante congetture e ipotesi i pezzi del puzzle, in merito al finale di questa serie TV Netflix, piano piano stanno dando forma alla trama alquanto intrecciata. La cosa certa è che gli ultimi 5 episodi saranno ricchi di azione e ancora più emozionanti. Allora, cosa state aspettando? Vediamoci insieme il nuovissimo trailer Netflix de La Casa di Carta Parte 5 Volume 2!

L’arrivo degli ultimi 5 episodi de La Casa di Carta 5 Volume 2 è ormai alle porte. La data ufficiale annunciata da Netflix è il 3 dicembre 2021. Nel frattempo si sono susseguiti alcuni video tra teaser e clip che ci hanno lanciato letteralmente nel bel mezzo della confusione. Abbiamo assaporato diversi frammenti di una trama che andrà a costruire il finale di stagione.

Dal primo video, in particolare, abbiamo appreso che dopo la morte di Tokyo, molto probabilmente altri membri della banda faranno la sua stessa fine. Nel filmato che riprende l’arte del Kintsugi abbiamo imparato a dire addio a questo formidabile personaggio che ci ha accompagnato fino a metà della quinta stagione.

Nos romperán en mil trozos, pero la Resistencia siempre volverá unida.

They'll break us into a thousand pieces, but the Resistance will always come back as one. pic.twitter.com/Fm9aD9iAeP

— La Casa de Papel (@lacasadepapel) September 22, 2021