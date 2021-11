Guai seri per la serie TV Netflix che ha fatto innamorare milioni di abbonati al servizio streaming on demand di tutto il mondo. La Casa di Carta e il suo successo tuonano ancora nel mondo dei titoli più amati, ma la sua fine sta arrivando inesorabile e non sarà sicuramente all’acqua di rose. Infatti, per l’ennesima volta, dopo l’ultimo video pubblicato da Netflix in onore dell’arrivo degli ultimi cinque episodi de La Casa di Carta 5 Volume 2, tutto è stato sconvolto. Scopriamo insieme gli ultimi dettagli.

La Casa di Carta 5: il Volume 2 cambia le regole del gioco e di ingaggio

Ebbene sì, il nuovo teaser de La Casa di Carta 5 ha rivelato una cosa incredibile: il Volume 2 della serie cambierà drasticamente le regole del gioco. Non solo, ma anche quelle di ingaggio. Sì, perché il Professore, come possiamo vedere nelle due foto postate in un tweet dell’account ufficiale de La Casa de Papel, è letteralmente uscito dalla sua comfort zone.

Se acabaron las cortesías. El Profesor está de vuelta.

The courtesies are over. The Professor is back.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/QaCzuP5rxr — La Casa de Papel (@lacasadepapel) October 20, 2021

In auto, mettendosi all’inseguimento dell’ex ispettrice Sierra, e impugnando una pistola, per evitare che altri suoi compagni possano far la fine di Tokyo e di qualcun altro della banda che ora ci è ancora sconosciuto. Insomma, gli episodi de La Casa di Carta 5 Volume 2 saranno dannatamente esplosivi. Un finale di stagione davvero col botto!

Forse non tutti gli appassionati di questa serie TV saranno felici di tutto questo. Abituati a tanta logica e svolte incredibili grazie alle soluzioni del Professore, ora dovranno invece mandar giù tutti i rischi che la sua scelta coraggiosa comporterà.

Non sappiamo come andrà a finire per i superstiti della banda che sono finora riusciti a dar testa all’esercito spietato di Spagna. Tuttavia i giorni dentro la Banca di Spagna e in condizioni tragiche stanno diventando troppi, mettendo sotto stress il loro equilibrio psicofisico. Comunque resta il fatto che La Casa di Carta 5 Volume 2 cambierà letteralmente il nostro modo di vedere questa serie TV Netflix da come eravamo abituati.

Vi ricordiamo che è stato indetto un corso che permetterà a 100 fan di partecipare all’ultimo episodio de La Casa di Carta 5. Nel nostro ultimo articolo ne abbiamo parlato ampiamente spiegando anche come partecipare.