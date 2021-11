WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta, l’app di proprietà Facebook vanta una platea di utenti a dir poco incredibile, la quale è stata conquistata grazie all’impegno della società nel mantenere l’applicazione sempre al passo coi tempi grazie a nuove funzionalità accattivanti.

Gli aggiornamenti effettivamente sono sempre stati un punto cruciale per l’app vestita di verde, la quale periodicamente rilascia nuove funzionalità per merito di un intero team di sviluppo dedicato allo scopo, nell’ultimo periodo infatti la nota piattaforma ha visto una serie di miglioramenti costanti che la mettono sempre al di sopra delle competitor tra cui anche Telegram.

I messaggi eliminati cambiano

I ragazzi di WABetaInfo hanno analizzato la nova beta in arrivo per WhatsApp e hanno scoperto un importante cambiamento in arrivo con la nuova versione che riguarderà i messaggi eliminabili, feature introdotta circa oltre un anno fa e che consentiva entro un certo limite di tempo, di rendere un messaggio magari inviato per sbaglio illeggibile per tutti i membri di una conversazione.

Se prima infatti i messaggi erano eliminabili entro 4096 secondi dall’invio, a partire dal prossimo aggiornamento non ci sarà più alcun limite di tempo a questa possibilità, infatti sarà possibile eliminare i messaggi inviati senza limiti, anche se spediti a un anno di distanza, una funzionalità richiesta da tempo dalla community e che presto diventerà realtà.

Non rimane dunque che attendere, la funzionalità è in fase di sviluppo e arriverà dopo la fase di beta test, che la rende ora disponibile solo per gli utenti iscritti.