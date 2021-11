Andando a riprendere parzialmente la stessa cosa che ha fatto Disney che si andrà a tenere tra qualche settimana, Netflix pare che abbia annunciato nelle scorse ore lo Stranger Things Day mediante un breve teaser trailer tutto da scoprire. La data di questa sorta di evento è prevista in teoria per il 6 novembre e si sospetta che proprio durante quell’occasione la piattaforma californiana andrà a svelare finalmente un primo vero e proprio trailer ufficiale della quarta stagione dello show che tanto tutti stanno aspettando. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Stranger Things 4: l’attesa sta ufficialmente per finire

Nel corso di una conferenza stampa, Ted Sardanos di Netflix è andato a parlare di uno dei progetti che hanno preso maggiore importanza che sono già in onda da qualche tempo sulla piattaforma californiana, andando a fare alcune precisazioni che potrebbero in teoria andare a suggerire dei piani futuri per quanto concerne l’azienda.

Di fatto, Sarandos non ha definito solamente una serie TV Stranger Things ma anche un franchise, così da mettere in evidenza il fatto che gli spin-off serviranno ad espandere ulteriormente l’universo narrativo. Già nella seconda stagione, i creatori di Stranger Things (i fratelli Duffer) avevano cercato di dedicare una parentesi solo ed esclusivamente ad Undici con un episodio che potesse eventualmente aprire ad uno spin-off.

Inizialmente l’idea è stata scartata poiché l’accoglienza degli utenti verso questa idea non è stata particolarmente calorosa, ma nonostante ciò Sandaros ha parlato comunque della possibilità concreta di andare ad estendere l’universo Stranger Things mediante uno spin-off dedicato interamente al personaggio, come detto prima, di Undici.