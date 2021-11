PlayStation: UEFA Champions League, tutti i dettagli nel comunicato stampa ufficiale

La più importante e prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA, è iniziata e anche stavolta ha coinvolto PlayStation (suo sponsor ufficiale). Gli amanti del calcio avranno sicuramente visto lo spot durante le partite, ma cosa si nasconde dietro ciò?

Nello specifico trattasi di quattro spot differenti uniti in un solo video. Al centro vi sono i personaggi più iconici del mondo PlayStation pronti a scendere in campo, come per esempio Kratos.

PlayStation: cosa c’è scritto nel comunicato stampa ufficiale?

Nel comunicato stampa ufficiale si legge:

“Sony Interactive Entertainment è lieta di presentare un nuovo spot TV creativo (noto anche come bumper pubblicitario) che apparirà durante le partite di calcio della UEFA Champions League, con alcuni dei personaggi più iconici dei franchise PlayStation.

La collaborazione tra PlayStation e UEFA continua da oltre 24 anni in tema di esperienze calcistiche, e lo spot TV celebra la passione condivisa che unisce i fan di tutto il mondo tra calcio e videogioco.

Il filmato ritrarrà Kratos e Atreus di God of War guardare minacciosamente i giocatori della squadra avversaria; Ratchet e Clank apparire sul campo da gioco attraverso una spaccatura dimensionale con una barella per soccorrere un giocatore infortunato. Aloy di Horizon Forbidden West unirsi alla squadra, usando la sua concentrazione e la propria esperienza tattica per elaborare una strategia e condurre i giocatori alla vittoria. Infine Nathan Drake di Uncharted si arrampicherà abilmente sullo stadio per sostenere con orgoglio la sua squadra.