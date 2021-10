Può sembrare incredibile ma è tutto vero, il famosissimo gioco di Santa Monica Studio, God Of War 4, molto presto sbarcherà su PC, un salto di piattaforma in cui nessuno riponeva più le speranze, a causa della più che decennale esclusiva PlayStation, e che invece molto presto diventerà realtà.

A confermarlo è direttamente Epic Games Store, all’interno del quale è diventato prenotabile il famoso titolo dedicato alle avventure del dio della guerra fuggito nei meandri dell’antica terra della mitologia norrena a seguito della sua tanto inseguita vendetta contro gli dei dell’Olimpo che ha portato in rovina tutta la Grecia.

Si tratta di un porting attesissimo da PlayStation 4, che darà sfogo a tutte le possibilità in grado di offrire il mondo PC grazie alle prestazioni ovviamente superiori a disposizione in questo mondo parallelo a quello PS.

Supporto a Nvidia DLSS e requisiti

Il titolo di Santa Monica Studio arriverà ufficialmente il 14 Gennaio 2022 su PC e supporterà la famosa tecnologia Nvidia DLSS per poter giocare a risoluzione elevatissima e senza cali di frame rate sulle nuove GPU della serie RTX, come se non bastasse, supporterà anche il 4K con gli FPS sbloccati e le nuove diagonali in commercio come il 21:9.

In aggiunta a queste features avremo anche le ombre in alta risoluzione ed un restyle grafico d’eccezione legato ovviamente alle maggiori possibilità in termini di prestazioni offerte dal mondo PC, ecco i requisiti di sistema richiesti al momento: