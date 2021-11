Netflix è la piattaforma streaming che tutti noi amiamo. Un servizio fantastico, un’offerta ricca di contenuti per soddisfare tutti i gusti. Il mese di novembre sarà un mese pieno, pieno di film e serie tv che saranno aggiunti alla piattaforma.

Netflix: ecco i nuovi titoli in arrivo

Nel mese di novembre ci saranno tantissimi film e tantissime serie tv. Saranno messe a disposizione degli utenti in diverse date, vediamo nello specifico il calendario delle uscite:

1/11 Men in Black II

3/11 The Harder They Fall

5/11 Yara

5/11 Big Mouth S5

5/11 Narcos: Messico S3

5/11 Love hard

5/11 The Unlikely Murder

6/11 Arcane

7/11 Natale con il babbo

9/11 Your Life Is A Joke

10/11 Gentefied S2

10/11 Happiness Ever After

10/11 Due donne – Passing

10/11 Jumanji: The Next Level

12/11 Red Notice

15/11 Kuroko’s Basketball Movie: Last Game

16/11 BlacKKKlansman

17/11 Strappare lungo i bordi

17/11 Mi chiamo Francesco Totti

17/11 Tiger King S2

18/11 Nei panni di una principessa: inseguendo la stella

19/11 L’arte soffiata: Aria di Natale

19/11 Hellboundtick, tick…BOOM!

19/11 Cowboy Bebop

23/11 Masters of the Universe: Revelation Parte 2

23/11 Piccole donne

24/11 Bruised – lottare per vivere

24/11 Un pettirosso di nome Patty

24/11 True Story

25/11 F is for Family S5

25/11 Super ladri

26/11 Un castello per Natale

27/11 Bohemian Rhapsody

30/11 La vetta degli dei