La lunga permanenza in rete spesso espone ad una serie di tentativi di truffa che riguardano i principali istituti bancari in Italia. Nel corso delle precedenti settimane vi abbiamo mostrato alcune pessime esperienze per i correntisti delle banche italiane. I tentativi di phishing che coinvolgono il pubblico riguardano anche i correntisti di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, gli hacker all’attacco dei risparmi dei clienti

Le segnalazioni da parte dei correntisti di Intesa Sanpaolo riguardano nella maggior parte dei casi mail e messaggi fasulli, ricevuti talvolta anche attraverso le conversazioni di WhatsApp.

I cybercriminali che si nascondono dietro questi messaggi hanno oramai messo a punto un sistema che può essere definito più che collaudato. I malintenzionati infatti attirano l’attenzione degli utenti di Intesa Sanpaolo presentano loro messaggi che parlano di chiusura unilaterale del contratto o anche di spese molto esose effettuate con carta di credito e con carta di debito. Lo scopo di questi messaggi è quello di indirizzare i lettori a cliccare sul link in allegato.

Coloro che cliccano sul link in allegato possono condividere in maniera del tutto automatica le informazioni riservate del proprio profilo bancario. Al tempo stesso, i correntisti di Intesa Sanpaolo potrebbero anche vedersi attivati una serie di servizi a pagamento sui piani tariffari di TIM, Vodafone e WindTre.

Il rischio maggiore per gli utenti resta comunque quello legato alla tutela dei propri risparmi. I malintenzionati attraverso questi messaggi riescono in alcune circostanze anche a rubare le credenziali home banking delle vittime. Da qui, il pericolo dei fondi sottratti dal conto corrente.