Iliad ha creato un vero e proprio impero in Italia, grazie ad una politica mai così aggressiva nel campo della telefonia mobile. Il gestore francese si è accreditato come l’operatore delle tariffe low cost. Un esempio è dato dalla nuova ricaricabile, la Giga 120. La promozione prevede un costo pari a 9,99 euro e consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS oltre che 120 Giga per navigare in rete.

Iliad, i vecchi clienti e l’attivazione di Giga 120

Sono sempre di più il numero degli utenti che decidono di attivare la promozione Giga 120 come loro punto di riferimento nel campo. Se per i nuovi abbonati la sottoscrizione della ricaricabile è semplice ed immediata, per i vecchi utenti il processo è molto più macchinoso. Iliad, infatti, ancora allo stato attuale non garantisce ai clienti il servizio di cambio tariffa.

Gli utenti che in passato hanno sottoscritto una ricaricabile con il gestore francese hanno accettato una piena corrispondenza tra il piano tariffario e la promozione di base. In pratica, tra SIM e ricaricabile vi è una sorta di vincolo.

Gli esempi sono quindi presto fatti. Tutti coloro che nelle settimane precedenti hanno scelto una SIM Iliad con la Giga 50 o Giga 40, oggi hanno molte difficoltà ad attivare la nuova promozione Giga 120, più vantaggiosa per le soglie di consumo.

Il processo per gli utenti Iliad che desiderano cambiare promozione ed attivare la Giga 120 prevede la sottoscrizione di una nuova rete e poi anche con la conseguente attivazione di un nuovo numero di telefono. Questa operazione può essere effettuata anche online.