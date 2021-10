Ultimi giorni per potersi assicurare una promozione molto vantaggiosa da parte di TIM. Il gestore italiano conferma alcune delle sue ricche iniziative per la telefonia fissa nel corso di questo mese di Ottobre. Gli utenti che scelgono un piano per la Fibra Ottica inoltre avranno anche la possibilità di sottoscrivere il vantaggioso bonus internet.

Il bonus internet rappresenta un incentivo dal valore di 500 euro che TIM, così come altri operatori, assicura ai suoi client. Per accedere a questo sconto sarà necessario presentare attestazione ISEE con condizione economica uguale o inferiore al valore di 20mila euro.

TIM, bonus internet con 500 euro di sconto

La strategia commerciale di TIM per il bonus internet si conferma alla stregua di quella di WindTre e Vodafone. Gli abbonati del gestore italiano potranno accedere ad un duplice sconto. Una prima parte dell’incentivo sarà utile per attivare un piano scontato per la telefonia fissa con Fibra ottica inclusa, una seconda parte invece potrà essere riscattato come incentivo per l’acquisto di un dispositivo fisso.

I clienti di TIM che andranno ad attivare un piano per la Fibra ottica spenderanno un costo mensile dal valore di 19,90 euro. Oltre alla già citata connessione illimitata con le velocità della Fibra ottica, gli abbonati avranno anche chiamate senza scatto alla risposta e a costo zero verso tutti i numeri.

Il bonus per il dispositivo mobile prevede invece l’acquisto di unSamsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Il tablet sarà garantito da TIM al costo di 29,99 euro invece di 329,99 euro. Rispetto al listino è programmato quindi uno sconto di ben 300 euro.