Con lo Sconto IVA di Trony, gli utenti possono confrontarsi con una campagna promozionale che promette al consumatore un risparmio fuori da ogni logica, rappresentante la perfetta occasione per accedere ai migliori prodotti, senza spendere troppo.

La soluzione che andremo a raccontarvi, è da considerarsi disponibile solamente presso i punti vendita fisici sul territorio, non sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di accedervi indistintamente dalla provenienza, in ogni luogo o regione d’Italia. I prezzi sono applicati su prodotti che prevedono la garanzia legale della durata di 24 mesi, e sono tutti completamente sbrandizzati, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.

Trony: il volantino con le offerte più interessanti

Gli sconti attivati da Trony sono assolutamente incredibili, gli utenti possono decidere di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, aggiungere al carrello i prodotti maggiormente desiderati, ed in cambio ricevere sempre uno sconto fisso del 18,03%, rispetto al prezzo originario di listino.

Lo Sconto IVA non corrisponde esattamente al 22%, ovvero al valore effettivo dell’imposta, per il semplice fatto che nel momento in cui viene applicata, si ritrova ad avere un’incidenza in percentuale inferiore, rispetto ai suoi punti percentuali. Il motivo risiede nell’applicazione, è importante ricordare che inizialmente viene applicata su un valore di listino che non corrisponde al listino che vediamo sul cartellino, ma inferiore.

Per avere un’idea di ciò che attende da Trony, consigliamo comunque di aprire quanto prima il sito ufficiale, si troveranno tutte le migliori offerte.