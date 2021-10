Comet propone al pubblico italiano un volantino veramente incredibile, con il quale risulta essere molto semplice pensare di accedere a prodotti più economici del previsto, partendo comunque da una buonissima dose qualitativa.

La campagna promozionale è aperta a tutti, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere indistintamente completati sia online che recandosi fisicamente in un qualsiasi negozio in Italia. Coloro che opteranno per l’e-commerce, devono comunque sapere che è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, solo per un ordine inferiore ai 49 euro (altrimenti è completamente gratuito).

Comet: queste sono le offerte da non perdere

Con Comet gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una lunga serie di offerte, tutte legate più che altro ad una fascia di prezzo che non va oltre i 500 euro di spesa effettivi, racchiudendo però al proprio interno alcune ottime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

I più interessanti tra i modelli effettivamente coinvolti, sono Oppo A74, disponibile a 219 euro, passando anche per Oppo Find X3 Lite, il cui prezzo finale è di 379 euro, come anche Xiaomi Redmi 9T a 149 euro, oppure Realme GT Master edition da 399 euro. Da non perdere nemmeno l’acquisto dell’ultimo Xiaomi Mi 11i, la più valida alternativa a Mi 11, il cui prezzo finale non va oltre i 499 euro.

Sono comunque disponibili tantissimi prodotti molto economici, che promettono un risparmio importante, ma allo stesso tempo di godere di discrete prestazioni generali.