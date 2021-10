I nuovi sconti attivati da Unieuro propongono a tutti gli effetti prezzi da non perdere, applicati su alcuni dei modelli più in voga nell’ultimo periodo, i quali promettono al consumatore la possibilità di risparmiare molto più del previsto.

Per approfittare delle migliori riduzioni degli ultimi mesi, il cliente ha la possibilità di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, oppure di affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda. Acquistando tramite l’e-commerce, non sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, in quanto incluse gratis nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Ricevete tutti i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Unieuro: le offerte vi lasceranno a bocca aperta

La spesa da Unieuro è davvero ridotta ai minimi termini su tantissimi prodotti attualmente disponibili in negozio, e sul sito; parlando della telefonia mobile possiamo notare la presenza di un top di gamma, effettivamente acquistabile a cifre ridotte rispetto al passato. Stiamo parlando dell’ottimo Galaxy S21 5G, il modello più richiesto e desiderato dell’intero 2021, oggi finalmente acquistabile con un esborso finale di 699 euro, per quanto riguarda la versione che prevede 128GB di memoria interna.

Coloro che invece sono disposti a spendere molto meno per l’acquisto di uno smartphone, restando ad esempio entro i 300 euro di spesa complessivi, potranno fare affidamento su Huawei Nova 8i, Oppo A94, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Redmi 9T, Oppo A74, Redmi 9T, Motorola E6i, Realme C21 e altri ancora.

Tutti i prodotti sono visibili sul sito a questo link.