Nella giornata di ieri è ufficialmente scaduta l’offerta tech di Esselunga, tuttavia si segnalano ancora poche disponibilità nei vari punti vendita in Italia, per questo motivo se non avete avuto l’occasione di recarvi precedentemente in negozio, dovete farlo il prima possiibile.

La campagna promozionale focalizza la propria attenzione sul mondo dei videogame, proponendo ai consumatori la possibilità di accedere ad un gioco di ultima generazione, in vendita ad un prezzo complessivamente abbastanza ridotto. Le scorte, come potete immaginare dal paragrafo precedente, sono estremamente limitate, di conseguenza potrebbero non essere disponibili presso il negozio più vicino alla vostra residenza.

Esselunga: quante occasioni dai prezzi sempre più bassi

Il prodotto da acquistare subito da Esselunga è chiaramente Fifa 22, il nuovo episodio di una delle saghe di simulazione calcistica più amate al mondo, oggi disponibile con un gameplay e grafica completamente rinnovati, adatti per le console di nuova generazione. Rilasciati ufficialmente da Electronic Arts il 1 ottobre 2021, il prodotto prevede 17000 giocatori, 300 squadre e 30 campionati perfettamente in licenza (quindi con nomi e maglie ufficiali), oltre al reintegro della modalità FUT.

Il prezzo attivato da Esselunga corrisponde esattamente a 49,90 euro, questi viene applicato però solamente per quanto riguarda la variante per PlayStation 4, al momento non risulta essere acquistabile nessun’altra versione, sebbene siano state lanciate anche per Xbox e PC. Non sappiamo, anche se dubitiamo fortemente, se in futuro l’azienda deciderà di scontare le suddette, se così sarà, vi informeremo immediatamente.