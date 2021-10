Per molte persone esiste una sola ed unica Ford Mustang: la Ford Mustang GT coupé con motore V8 da 5,0 litri a benzina da 460 cavalli e due porte. Queste persone non accettano la validità della Mustang Ecoboost con il suo motore a quattro cilindri turbo da 310 cavalli, e di certo non accetteranno un SUV crossover a quattro porte alimentato a batteria, noto come Mustang Mach-E.

Scherzi a parte, la Mustang Mach-E GT è un ottimo SUV molto divertente da guidare, come dimostrato di recente negli open day e nelle prove su strada programmate dall’azienda.

Entrando nel mercato dei veicoli elettrici, Ford ha deciso di fare affidamento sui nomi più famosi del marchio. Ecco perché i suoi primi veicoli elettrici sono il pickup F-150 Lightning e la Mustang Mach-E. La Mach-E sembra mirare dritta verso la Tesla Model Y con le sue dimensioni e prezzi simili e, a quanto pare, ha catturato anche alcuni clienti.

Quanto costa

La Mustang Mach-E di base viene fornita di serie con 266 cavalli, ma è disponibile nella versione piu’ performante con un motore che eroga 346 cavalli e con trazione posteriore o integrale.

La Mustang Mach-E può emettere tanta potenza attraverso tutte e quattro le sue ruote quanta la Mustang Mach 1 coupé con motore V8 può mettere alle sue ruote posteriori. Produce più potenza totale rispetto all’ibrido plug-in Porsche Cayenne da 455 cavalli, che costa molto di più. Ci sono SUV elettrici più potenti, come l’Audi E-Tron, che non è così divertente, ma generalmente pagherai molto di più.

La Mustang GT è disponibile in due versioni. Entrambi hanno due motori elettrici:uno che aziona le ruote anteriori e l’altro quello posteriore e possono produrre un totale di 480 cavalli. I prezzi per la Mustang GT partono da 60.000 dollari.