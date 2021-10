L’operatore virtuale di Vodafone Italia, ho.Mobile ha lanciato una nuova iniziativa denominata Prova Ho, grazie alla quale i nuovi clienti possono provare il servizio con un’offerta da 70 Giga, minuti ed SMS ed il primo mese viene rimborsato.

Ecco lo slogan utilizzato dall’operatore per questa iniziativa: “Hai sempre voluto cambiare operatore ma c’erano troppi ma? Non conosci ho. e vuoi metterci alla prova? Ora puoi!“. Scopriamo insieme maggiori dettagli sull’offerta.

ho.Mobile rimborsa il primo mese dell’offerta con la nuova iniziativa

L’offerta proposta con l’iniziativa prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati e 70 Giga di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 6.99 euro al mese, che verranno interamente rimborsati al cliente.

L’offerta Prova ho. può essere attivata da tutti i nuovi clienti, sia richiedendo una nuova numerazione che effettuando la portabilità del numero da altro operatore mobile. Se si deciderà di rimanere in ho. Mobile, si continuerà ad usufruire dell’offerta sottoscritta, ma in base all’operatore di provenienza dal secondo mese si rinnoverà con costi mensili differenziati.

L’operatore per questa offerta non ha previsto costi di attivazione, ma si pagherà soltanto il costo della SIM pari a 99 centesimi di euro. Questo costo tuttavia non sarà rimborsato. Per gli utenti che provengono da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile l’offerta si rinnoverà al costo di 13,99 euro al mese. Per gli utenti che provengono da Vodafone è previsto anche un costo di attivazione di 20 euro.