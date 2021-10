Expert riesce ancora una volta a mettere alle strette Unieuro, e gli altri rivenditori di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che punta fortissimo sulla telefonia mobile, e su prodotti sempre più scontati, anche senza rinunciare alla qualità generale.

Il volantino attuale, lo ricordiamo, è disponibile praticamente ovunque in Italia, i clienti vi possono accedere recandosi personalmente in uno dei tantissimi negozi fisici, oppure affidandosi all’e-commerce di Expert stessa. In questo secondo caso, ad ogni modo, è sempre importante ricordare essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, senza vincoli legati al valore dell’ordine o alle categorie merceologiche coinvolte.

Expert: quali sono i migliori prodotti in offerta

Expert fa risparmiare tutti gli utenti con un volantino che punta fortissimo sulla fascia intermedia della telefonia mobile, senza mai toccare veramente i top di gamma del periodo. Il modello più costoso ed interessante, è difatti rappresentato da Oppo Find X3 Neo, un dispositivo che promette prestazioni al top, ad un prezzo che non va oltre i 569 euro.

Gli utenti che comunque vogliono acquistare un nuovo smartphone, ma non sono disposti a spendere più di 400 euro, potranno affidarsi a modelli più economici, quali sono Galaxy S20 FE, Motorola E7 Power, Wiko Power U10, Galaxy A22, Oppo a94, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o Wiko Power U10.

