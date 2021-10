WindTre non lascia terreno agli altri operatori ed anche in questo mese di Ottobre mette a disposizione dei clienti una serie di importanti tariffe. Per l’occasione, tutti coloro che sono intenzionati ad attivare una promozione ricaricabile avranno la possibilità di scegliere una promozione molto vantaggiosa come la Go Unlimited Star+.

WindTre, la soluzione migliore con Giga illimitati

La WindTre Go Unlimited Star+ rappresenta forse la migliore ricaricabile del momento. I clienti, infatti, potranno accedere ad un ricco pacchetto di consumi, potendo contare anche su costi inferiori per il rinnovo mensile rispetto a quelli previsti con Iliad e con la sua Giga 120.

Nel dettaglio, la WindTre Go Unlimited Star+ assicura agli abbonati Giga illimitati per navigare in rete, chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia ed SMS da inviare senza limiti a tutti i numeri della rubrica. Per il pagamento mensile della promozione è previsto un costo periodico di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Per coloro che decidono di attivare in queste settimane la ricaricabile di WindTre è inoltre prevista una sorpresa ulteriore. WindTre infatti assicura costo bloccato nel primo semestre. Ciò significa che nei primi sei mesi l’operatore si impegna a non applicare rimodulazioni sui prezzi.

Tutti coloro che sono interessati a questa ricaricabile dovranno aggiungere in sede di attivazione soltanto una quota extra dal valore di 10 euro per la ricezione della scheda SIM. Per la sottoscrizione dell’offerta è altresì richiesta anche la portabilità del proprio numero attuale da reti TIM, Vodafone ed Iliad.