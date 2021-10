Telegram: nuovo aggiornamento con sorpresa, nuove funzioni disponibili

Novità dopo novità, Telegram si sta prendendo il palcoscenico del mondo della messaggistica. Sono circa 1 miliardo gli utenti che oggi affollano la famosa piattaforma russa, la quale è notoriamente più fornita di WhatsApp per quanto concerne le funzionalità. A dimostrarlo e anche l’ultimo aggiornamento arrivato a settembre, il quale cambia le carte in tavola in maniera ulteriore.

Telegram: ecco cosa cambia con l’aggiornamento di settembre

Temi della chat, Emoji interattive, Conferme di lettura nei gruppi, Registrazione dirette streaming

Temi della chat

• Scegli uno degli 8 temi preimpostati per tutte le tue chat private.

• Tocca il titolo della chat > Altro (⋯) > “Cambia colori” per scegliere un tema.

• Entrambi i partecipanti della chat vedranno lo stesso tema in quella chat – su tutti i loro dispositivi.

• Ogni nuovo tema è caratterizzato da bolle dei messaggi colorate, da sfondi animati e da motivi unici per lo sfondo.

• Tutti i temi della chat hanno versioni diurne e notturne e seguiranno le tue impostazioni generali della modalità scura.

• Altri temi della chat in arrivo.

Emoji interattive

• Alcune emoji animate ora hanno effetti a schermo intero.

• Invia 🎆 🎉 🎈 👍 💩 o ❤️ in qualsiasi chat privata, quindi tocca l’emoji animata per lanciare l’effetto.

• Se anche il tuo interlocutore ha la chat aperta, entrambi vedrete gli effetti e sentirete le vibrazioni simultaneamente.

• Visualizza lo stato “Sta guardando” quando il tuo interlocutore si sta godendo gli effetti delle emoji insieme a te.

• Altre emoji interattive in arrivo.

Conferme di lettura nei piccoli gruppi

• Seleziona uno dei tuoi messaggi inviati nei gruppi di piccole dimensioni per vedere chi lo ha visualizzato di recente.

• Per proteggere la privacy, le conferme di lettura vengono salvate solo per 7 giorni dopo l’invio del messaggio.

Registra Dirette streaming e Chat video

• Registra video e audio dalle trasmissioni dal vivo nel tuo gruppo o canale.

• Gli amministratori possono avviare la registrazione dal menu Impostazioni (⋯).

• Scegli tra la registrazione in formato verticale o orizzontale.

• Le registrazioni completate vengono inviate nei Messaggi salvati dell’amministratore e possono essere facilmente condivise.