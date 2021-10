L’operatore virtuale 1Mobile ha recentemente deciso di prorogare la propria iniziativa Porta un Amico che permette di ricevere ricariche omaggio a tutti i clienti che invitano e che vengono invitati.

I clienti dell’operatore possono quindi invitare i propri amici e conoscenti ancora fino al 31 Ottobre 2021. Invece, per l’utilizzo dei Codici Amico da parte degli invitati, la scadenza è fissata adesso al 7 Novembre 2021. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

1Mobile proroga Porta un Amico fino alla fine del mese

Per poter usufruire della promozione, come prima cosa, i già clienti 1Mobile devono condividere un Codice Amico con qualcuno. Per farlo, bisogna accedere alla sezione “Porta un Amico” presente all’interno dell’app 1Mobile e nell’area riservata del sito. Arrivati a questo punto, il cliente invitato può utilizzare il codice per acquistare una nuova SIM 1Mobile, accedendo allo shop online dell’operatore oppure recandosi presso un negozio aderente.

In caso di acquisto online, dovrete inserire il Codice Amico nell’apposito campo prima di finalizzare l’acquisto. Scegliendo di recarsi in negozio, invece, è necessario comunicare il codice al rivenditore, che andrà ad inserirlo in fase di attivazione. In tutti e due i casi, l’attivazione della nuova SIM ricaricabile può avvenire con o senza portabilità del proprio numero di telefono.

Una volta portata a termine l’attivazione della SIM con inserimento del codice, sia il cliente invitante che l’invitato ricevono due conferme: una per l’avvenuto utilizzo del codice e un’altra per l’avvenuto accredito dei Giga e della ricarica omaggio. Il cliente invitante riceverà entrambe le conferme tramite notifica via app o area riservata del sito, mentre il cliente invitato sarà avvisato via SMS.