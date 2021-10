La nuova serie Samsung Galaxy S22 arriverà nei primi mesi del prossimo anno introducendo alcune novità interessanti rispetto ai modelli precedenti. A partire dal display, dal design complessivo dei dispositivi e al nome di uno dei tre modelli che costituiranno la serie, gli aggiornamenti introdotti da Samsung sembrano non essere pochi. Andiamo a vedere, dunque, quelli che saranno i tratti salienti dei prossimi top di gamma del colosso sudcoreano.

Samsung Galaxy S22: ecco tutti gli aggiornamenti previsti!

Stando a quanto riportato dal leaker Ice Universe, i dispositivi che andranno a formare la nuova serie di top di gamma Samsung presenteranno delle novità riguardanti il display e le sue dimensioni. Rispetto ai modelli della serie Galaxy S21 presentata da Samsung quest’anno, gli smartphone Galaxy S22 avranno un display più corto ma più largo. Nonostante ciò le cornici saranno particolarmente sottili. Gli angoli, invece, ancora più arrotondati.

Gli aggiornamenti non riguarderanno, però, soltanto le dimensioni del display. Samsung potrebbe modificare anche il nome di uno dei tre dispositivi previsti. L’ipotetico “Samsung Galaxy S22 Plus”, che andrebbe a costituire lo smartphone di mezzo tra la versione base e il modello Ultra, potrebbe chiamarsi “Galaxy S22 Pro” ma ciò non andrebbe a intaccare in alcun modo le sue prestazioni né le sue caratteristiche.

I tre dispositivi Samsung presenteranno specifiche differenti ma anche alcuni aspetti estetici saranno diversi, tra questi le dimensioni e lo spessore complessivo e le dimensioni del comparto fotografico. Il modello di punta, Galaxy S22 Ultra, avrà inoltre un alloggiamento per la S Pen inserito a sinistra.