Da un po’ di tempo abbiamo lasciato in disparte il modello economico della gamma S21 di Samsung, stiamo parlando del Galaxy S21 FE, perché il suo lancio è stato posticipato un paio di volte.

Secondo le ultime indiscrezioni però, il mese di gennaio 2022 potrebbe essere quello giusto per vederlo sbarcare nelle nostre case. Scopriamo insieme tutti i dettagli degli ultimi giorni.

Samsung Galaxy S21 FE potrebbe arrivare a gennaio 2022

Secondo quanto riferito dal noto leaker Jon Prosser, Samsung Galaxy S21 FE arriverà a gennaio 2022. Precisamente, sembra che la data di presentazione è stata fissata all’11 gennaio 2022. Vengono dunque supportate le recenti voci emerse sul lancio di Galaxy S21 FE, che indicavano un posticipo rispetto all’iniziale presunta data di lancio fissata da Samsung.

Il rinvio, sarebbe da accreditare alla ormai nota crisi dei semiconduttori, che nelle ultime settimane sta investendo anche il settore degli smartphone. Anche Apple, come anticipato qualche giorno fa, ha tagliato la produzione dei recentissimi iPhone 13 per lo stesso motivo. Presumiamo quindi che Samsung pensava di lanciare il Galaxy S21 FE a fine estate/inizio autunno dell’anno in corso.

Con questo posticipo non possiamo far altro che pensare che il Galaxy S21 FE potrebbe arrivare in contemporanea con i nuovi top di gamma Samsung, oppure il colosso potrebbe posticipare anche il lancio di quest’ultimi? al momento è ancora presto per saperlo, non ci resta che attendere ancora qualche settimana per avere maggiori dettagli.